Avec les Bénédictines de Jouarre

Cahiers Prions

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L’Esprit Saint nous donne de le prier en toute confiance.

R/ Dieu d'amour écoute-nous !

- Portons vers le Dieu trois fois saint tous nos frères chrétiens : ceux des Églises persécutées et ceux qui viennent de vivre une étape dans leur chemin de foi….

A tous qu'il soit donné d'entrer plus avant dans le Mystère d'amour de la Sainte Trinité.

- Portons vers le Dieu qui marche au milieu de nous notre pays en ce jour d'élection et tous ceux qui sont engagés dans la politique.

A tous qu’il soit donné de rechercher la paix, la justice et le bien de tous à l'exemple du Christ.

- Portons vers le Dieu tendre et miséricordieux tous ceux qui traversent des épreuves : ceux qui connaissent des drames familiaux et le chômage... ceux qui connaissent attentats et guerre ...

A tous que soit donné l'Esprit consolateur qui réconforte et porte secours dans la détresse.

- Portons vers le Dieu d'amour et de paix chacun des membres de notre assemblée, et tous ceux de notre entourage

Qu'il nous soit donné de nous encourager les uns les autres sur un chemin de communion fraternelle.

Père Saint,

toi qui nous répands ton Esprit en nos cœurs

accueille la prière et la louange que nous faisons monter vers toi,

par Jésus, ton Fils bien aimé, pour les siècles des siècles. AMEN